Події

14:12 06.01.2017

Під Новозванівкою в четвер було поранено українського військового, загиблих немає

Один український військовослужбовець дістав поранення в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Один український боєць дістав поранення, це сталося біля населеного пункту Новозванівка", - сказав О.Мотузяник на брифінгу в п'ятницю в Києві.

За його словами, обстріли з боку незаконних збройних формувань у четвер тривали на всіх напрямках, зокрема з використанням важкого озброєння.

Так, на луганському напрямку минула доба почалися з обстрілу з 152-мм гармат. "За 10 хвилин бойовики випустили 50 артснарядів по українських позиціях у с. Троїцьке. Також неподалік Новозванівки бойовики випустили 20 мінометних мін. Ворог продовжує тактику застосування важкої зброї переважно вночі. Крім цього, фіксуються епізоди порушення режиму припинення вогню поблизу Новотошківки, де вів вогонь ворожий снайпер, і Станиці Луганської", - розповів О.Мотузяник.

На донецькому напрямку за його словами, бойовики порушили перемир'я 6 разів, майже всі випадки припали на район Авдіївки та смт Луганське Бахмутського району. В обох місцях вогонь вівся з мінометів, загалом бойовики випустили 49 мін. Ще один раз незаконні збройні формування відкривали вогонь зі стрілецької зброї у смт Зайцеве Бахмутського району.

На маріупольському напрямку обстріли велися по всій лінії зіткнення: "від Красногорівки і Мар'їнки на півночі через Новотроїцьке, Павлопіль і Гнутово до сіл Водяне і Широкино на узбережжі Азовського моря. За словами О.Мотузяника, майже всі провокації супроводжувалися вогнем зі стрілецької зброї, лише пізно вночі противник випустив 5 мінометних мін у Мар'їнці.

ВАЖЛИВЕ

Сили АТО забезпечені паливом і готові до погіршення погоди

Обмеження для руху транспорту через негоду діє на автошляхах 4 областей України

В Одеській області 17 населених пунктів залишилися без електроенергії через негоду

Депозитні та кредитні ставки в Україні можуть трохи знизитися в 2017р

Посередники в переданні електронних листів у WikiLeaks з Росії виявлені розвідкою США

ОСТАННЄ

Секретаріат Кабміну в 2016 році отримав близько 4 тис. запитів про надання інформації

Розенко наполягає на аудиті держзакупівель ліків у 2015-2016 рр.

Енергосистема України готова до роботи в умовах низьких температур

Понад 3,5 тис пунктів обігріву працюють в Україні

Піхота приєдналася до ліквідації наслідків негоди в Закарпатті

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/23107/banditskij-peterburg-2/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в севастополе
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА