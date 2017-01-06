Під Новозванівкою в четвер було поранено українського військового, загиблих немає

Один український військовослужбовець дістав поранення в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Один український боєць дістав поранення, це сталося біля населеного пункту Новозванівка", - сказав О.Мотузяник на брифінгу в п'ятницю в Києві.

За його словами, обстріли з боку незаконних збройних формувань у четвер тривали на всіх напрямках, зокрема з використанням важкого озброєння.

Так, на луганському напрямку минула доба почалися з обстрілу з 152-мм гармат. "За 10 хвилин бойовики випустили 50 артснарядів по українських позиціях у с. Троїцьке. Також неподалік Новозванівки бойовики випустили 20 мінометних мін. Ворог продовжує тактику застосування важкої зброї переважно вночі. Крім цього, фіксуються епізоди порушення режиму припинення вогню поблизу Новотошківки, де вів вогонь ворожий снайпер, і Станиці Луганської", - розповів О.Мотузяник.

На донецькому напрямку за його словами, бойовики порушили перемир'я 6 разів, майже всі випадки припали на район Авдіївки та смт Луганське Бахмутського району. В обох місцях вогонь вівся з мінометів, загалом бойовики випустили 49 мін. Ще один раз незаконні збройні формування відкривали вогонь зі стрілецької зброї у смт Зайцеве Бахмутського району.

На маріупольському напрямку обстріли велися по всій лінії зіткнення: "від Красногорівки і Мар'їнки на півночі через Новотроїцьке, Павлопіль і Гнутово до сіл Водяне і Широкино на узбережжі Азовського моря. За словами О.Мотузяника, майже всі провокації супроводжувалися вогнем зі стрілецької зброї, лише пізно вночі противник випустив 5 мінометних мін у Мар'їнці.