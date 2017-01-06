Депозитні та кредитні ставки в Україні можуть трохи знизитися в 2017р

Депозитні і кредитні ставки в 2017 році істотно не зміняться, вважають банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

"У першому півріччі 2017 року спостерігається тенденція до незначного зниження кредитних ставок, але загалом вони мало зміняться. Це зумовлено, по-перше, надлишком ліквідності в банківській системі, по-друге, очікуваним нарощуванням обсягів кредитування", - сказав голова правління Кристалбанку Леонід Гребінський.

Голова правління банку "Кредит Дніпро" Олена Малинська також вважає, що кредитні ставки цього року не зазнають істотних змін.

"Доки вартість залученого ресурсу – депозитів населення – все ще доволі висока, істотно знизити кредитні ставки банки не зможуть. Хоча справедливо відзначити і той факт, що тренд зниження кредитних ставок почав зміцнюватися минулого року пропорційно зниженню ставок за вкладами. Так, в середньому за 2016 рік ставки за кредитами для бізнесу знизилися на 5-6%", - сказала О.Малинська.

За її оцінкою, в 2017 році найбільш затребуваними залишатимуться невеликі за обсягами і термінами кредитні лінії у вигляді овердрафтів та кредитних карт, а також споживчі кредити готівкою.

Голова правління Піреус Банку Сергій Наумов прогнозує зниження кредитних ставок на 0,5-1 п. п.

"Наразі ставки на рівні 18-20%. Мінімальні на ринку - 17%, максимальні - 22%. Думаю, в подальшому вони можуть знизитися на 1-0,5%", - сказав він.

Головний аналітик Укрсоцбанку Андрій Приходько вважає, що нарощувати кредитування банки не зможуть через великий обсяг проблемних кредитів.

"Наразі банківська система має загалом достатню ліквідність для відновлення кредитування. Однак суттєве зростання видачі кредитів можливе при поліпшенні якості поточного портфеля. У портфелі банків багато проблемних кредитів і їх обсяг не зменшується в цьому році, незважаючи на стабілізацію економіки. У такій ситуації банки ставляться дуже обережно до видачі нових позик", - сказав він.

Експерти прогнозують, що в 2017 році банки будуть збільшувати кредитування малого і середнього бізнесу (МСБ).

"Частка кредитів малого та середнього бізнесу в структурі споживчих кредитів може зрости в 2017 році на 15-20%. Мої прогнози ґрунтуються на кількох факторах. Передусім, збільшення з 1 січня мінімальної зарплати, фактично вдвічі — до 3,2 тис. грн. Це спричинить збільшення послуг у цьому сегменті і потребу мікробізнеса в позикових коштах для поповнення оборотних коштів. По-друге, ми все ще спостерігаємо стагнацію великого бізнесу, який не в змозі "переварити" видані раніше кредити, тому багато банків будуть робити ставку в кредитуванні саме МСБ", - сказав Л.Гребінський.

О.Малинська також вважає, що цього року банки продовжать інтегруватися в роботу з малим і середнім бізнесом.

"Банківський сектор у 2016 році більш активно почав працювати з цим клієнтським сегментом, і причин тому кілька. По-перше, як ми змогли переконатися, малий і середній бізнес більш мобільний, він швидше адаптується до поточних викликів, швидше справляється з кризовими ситуаціями і, відповідно, швидше відновлюється після потрясінь, а також він менш закредитований на відміну від багатьох великих компаній. По-друге, робота з невеликими компаніями дасть змогу якісніше диверсифікувати кредитні портфелі, уникаючи повторення помилок минулих років", - додала вона.

За оцінкою банкірів, для відновлення кредитування необхідно посилити захист прав кредиторів.

"Серйозним аргументом, здатним позитивно вплинути на ринок кредитування в Україні, буде ухвалення законопроектів щодо захисту прав кредиторів, політичної волі на які в 2016 році не вистачило. У 2016 році Верховна Рада провалила дві законодавчі ініціативи, зокрема через те, що деякі депутати є великими недобросовісними позичальниками або ж їх лобістами. Доки в Україні не з'являться гарантії захисту кредиторів, не буде якісної судової реформи, говорити про повноцінний ринок підйомного кредитування не доводиться", - сказала О.Малинська.

Л. Гребінський дотримується аналогічної точки зору.

"Істотним фактором, що впливає на темпи кредитування, залишається відкрите досі питання щодо посилення захисту прав кредиторів. Якщо держава буде докладати зусиль для відновлення довіри між позичальниками і кредиторами, то кредитний портфель банків ростиме швидше", - сказав він.

Банкіри вважають, що високі інфляційні очікування будуть перешкоджати суттєвому зниженню депозитних ставок.

"Протягом всього 2016 року НБУ знижував облікову ставку. Проте в грудні НБУ залишив ставку на попередньому рівні 14% для нівелювання інфляційних ризиків. Якщо ПриватБанк знизить ставки за депозитами в поточному році, можна очікувати, що середні ставки по ринку на початку року впадуть. Однак, на нашу думку, досить високі інфляційні очікування будуть перешкоджати істотному зниженню ставок за депозитами в першій половині 2017 року", - сказав А.Приходько.

При цьому він зазначив, що в 2016 році основною причиною для зниження ставок за депозитами стало зниження інфляції і стабілізація курсу гривні: середня ставка за довгостроковими депозитами в національній валюті зменшилася за рік з 22,3% до 18%.

Начальник відділу депозитів ПУМБу Микита Малясов вважає, що за умови сприятливої ситуації на ринку прибутковість депозитів фізичних осіб може знизитися 1-2 п. п.

"За умови збереження існуючої ситуації на ринку в 2017 році можна прогнозувати подальшого зниження середньої прибутковості депозитів фізичних осіб у гривні ще до "мінус" 2% річних і до "мінус" 1% річних за депозитами в іноземній валюті", - сказав він.

За оцінкою М.Малясова, зниження депозитних ставок в 2016 році було зумовлено одночасним впливом кількох основних чинників: загальною стабілізацією політичної та економічної ситуації в країні, зменшенням інфляції та волатильності валютного ринку, відновленням довіри населення до банківської системи, а також відсутністю вагомих альтернатив банківським вкладам для покриття потреби фізичних осіб у збереженні заощаджень і надлишковій ліквідності банківської системи у зв'язку з дуже низькими темпами відновлення кредитування.

Аналогічної точки зору дотримується і Л.Гребінський.

"Ми очікуємо незначного зниження нинішнього рівня ставок, які сьогодні перебувають у діапазоні 16-18% річних за вкладами на рік у гривні для населення. Враховуючи прогнозовану інфляцію на 2017 рік на рівні 8% і за відсутності якихось негативних зовнішніх чинників, економічних чи політичних потрясінь, депозитні ставки протягом першого півріччя можуть знизитися на 1-2 п. п.", - сказав він.