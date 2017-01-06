В Одеській області 17 населених пунктів залишилися без електроенергії через негоду

17 населених пунктів у 6 районах Одеської області залишилися без електропостачання через негоду.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook в.о. голови Одеської обласної державної адміністрації Соломія Бобровська, над відновленням енергопостачання працюють 28 бригад і 32 одиниць техніки.

Крім того, за її даними, в регіоні зупинено відправлення автобусів приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування.

На дорогах області працює 75 одиниць техніки, в режимі очікування перебуває 66 одиниць техніки.

Як повідомлялося, найближчої доби погоду більшої частини території України визначатиме циклон, що переміщується через територію країни з Балкан. Зокрема, в північних, центральних областях, в Одеській і Миколаївській областях очікуються складні погодні умови: сніг, місцями сильні снігопади, хуртовини, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, температура протягом доби 14-19° морозу.