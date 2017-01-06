Кількість сайтів, що виманюють у користувачів реквізити банківських карток, у 2016 р. зросла в 4,5 разу

Кількість веб-ресурсів, що виманюють реквізити банківських карток користувачів під приводом надання неіснуючих послуг (фішинг), у 2016 році зросла до 174 од., що більше ніж в 4,5 разу перевищує показник, зафіксовано в 2015 році.

Згідно з даними Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем (ЕМА), більша частина фішингових сайтів імітує нібито нові платіжні сервіси, більшість яких надає неіснуючі послуги поповнення мобільного телефону. Друга частина подібних сайтів маскується під відомі платіжні сервіси (переважно, під Portmone), а також під банки і "Укрпошту".

"У 2016 році 90 із 174 фішингових сайтів пропонували "поповнити" мобільний. Ще 54 шахрайських веб-ресурси нібито здійснювали грошові перекази з картки на картку. А 28 злочинних веб-ресурсів пропонували обидві послуги", - зазначають у ЕМА.

В асоціації стверджують, що метою всіх фішингових веб-ресурсів є примушування користувача залишити їм реквізити своєї картки. Зокрема, шахраям потрібні дані про номер картки, термін її дії, тризначний код безпеки зі зворотного боку картки (код CVV2/CVС2), а також код із банківських смс.