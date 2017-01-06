Обмеження для руху транспорту через негоду діє на автошляхах 4 областей України

Рух транспорту обмежено через снігопади і хуртовини у чотирьох областях України, повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної діяльності Національної поліції.

"У зв'язку зі складними погодними умовами, снігопадами і завірюхами в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Херсонській областях запроваджено обмеження для руху транспорту", - йдеться в повідомленні управління у п'ятницю.

Так, в Одеській області обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування, а на автодорозі М-15 Одеса - Рені з 84 до 306 км (від повороту до с. Монаші до Рені) - для всіх видів транспорту.

У Миколаївській області обмежено рух для всіх видів транспорту на автодорогах загального користування, а в Херсонській - вантажних транспортних засобів на автодорозі М-14 Одеса – Мелітополь - Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до Херсона).

Крім того, у Дніпропетровській області введено обмеження рух для всіх видів транспорту на автодорогах Н-11 Дніпро – Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до кордону з Миколаївською областю); Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг – Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 до 247 км (від кордону Кіровоградської області до кордону з Запорізькою областю); Р-74 П'ятихатки - Кривий Ріг – Широке (від Кривого Рогу до Широкого).

В Управлінні безпеки дорожнього руху просять водіїв з розумінням поставитися до ситуації, уважно стежити за повідомленнями про стан проїзду дорогами України, бути готовими до очікування ліквідації наслідків негоди дорожніми службами. Також у Нацполіції нагадали, що на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.