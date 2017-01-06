Події

14:27 06.01.2017

Енергосистема України готова до роботи в умовах низьких температур

Енергосистема України готова до роботи в умовах низьких температур, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

"Всі енергокомпанії підготували розпорядчі документи, якими затверджено графіки чергування керівного складу на період святкових та вихідних днів, відновлено схеми нормального режиму харчування споживачів, повністю укомплектовані аварійно-відновлювальні бригади для запобігання можливим аварійним відключенням та їх оперативного усунення. Також проведено перевірку стану і працездатності резервних джерел живлення, налагоджено взаємодію з підрозділами ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося з посиланням на "Нафтогаз", у зв'язку з різким похолоданням виникає необхідність переналаштування тиску в локальних газових мережах – у разі зміни кольору полум'я під час спалювання газу на "солом'яний" необхідно звертатися в службу "104".

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