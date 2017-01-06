Сили АТО забезпечені паливом і готові до погіршення погоди

Військовослужбовці, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції, забезпечені паливом і готові до погіршення погодних умов, наголошує перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Локота.

"Це не перша зима в АТО, і щороку під час підготовки ми враховуємо досвід. Зараз військовослужбовці, які виконують завдання на Донбасі, забезпечені паливом, дровами та вугіллям. Також в достатній кількості є засоби обігріву", - сказав він журналістам у п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

О.Локота також зазначив, що до зимового періоду в АТО готувалися заздалегідь.

"Для тих, хто в окопі, зима завжди була важким випробуванням. Але ми готувалися заздалегідь, ще з жовтня проводили наради та заслуховували командирів усіх ступенів. Наразі будь-які проблеми вирішуються оперативно на місцевому рівні", - сказав він.

При цьому О.Локота наголосив: "Я готовий заявити, що ми цю зиму переживемо і виконаємо всі завдання".