Розенко наполягає на аудиті держзакупівель ліків у 2015-2016 рр.

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко наполягає на проведенні аудиту міжнародних закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення коштом державного бюджету в 2015-2016 роках, повідомила прес-служба віце-прем'єра.

"Ми маємо зняти всі спекуляції навколо питання міжнародних закупівель і відкрито сказати про проблеми, якщо вони будуть виявлені в процесі аудиту. Кожен етап закупівлі ліків, від проведення тендера до поставки вакцини у конкретну лікарню, має відбуватися відкрито і прозоро. Тому аудит закупівель в 2015-2016 рр. мають провести авторитетні міжнародні організації", – цитує П.Розенка прес-служба.

Крім того, він доручив в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун надати графік закупівель вакцин і лікарських засобів у 2017 році.

Як повідомлялося, генеральний директор "Інституту серця" МОЗ Борис Тодуров у соцмережі "Фейсбук" розкритикував ефективність закупівель лікарських засобів і препаратів медичного призначення коштом держбюджету.