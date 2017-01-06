НАБУ розслідує ще три справи щодо е-декларацій - стосовно нардепа і голів двох райадміністрацій

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування ще трьох кримінальних проваджень за фактами декларування недостовірної інформації народним депутатом і головами районних державних адміністрацій.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба НАБУ, відомості про кримінальне правопорушення стосовно народного депутата внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів інформаційно-аналітичного дослідження управління аналітики та обробки інформації бюро. Інформація стосовно подання завідомо недостовірних відомостей у декларації головою однієї з райдержадміністрацій, а також щодо умисного неподання е-декларації іншим головою РГА внесена до ЄРДР за результатами розгляду заяв однієї з громадських організацій.

У НАБУ нагадали, що 17 листопада 2016 року бюро зареєструвало перші три кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення (ч. 2 та ч. 3 ст. 368-2 КК України) на підставі аналізу відомостей, наведених в е-деклараціях. Два провадження відкрито стосовно народних депутатів й одне - стосовно представника судової гілки влади. У грудні НАБУ розпочало розслідування ще семи проваджень.

Як повідомлялося, перший етап е-декларування для осіб, які обіймають відповідальне та особливо відповідальне становище, тривав протягом 60 днів - із 1 вересня до 30 жовтня 2016 року включно. Загалом подано понад 100 тис. е-декларацій.