Події

15:55 06.01.2017

Кількість населених пунктів, що залишилися без електроенергії, на Одещині збільшилася до 41

Кількість населених пунктів, що залишилися без електроенергії, в Одеській області станом на 14:00 п'ятниці збільшилася до 41 в десяти районах, повідомила прес-служба Одеської обладміністрації.

Над відновленням електропостачання працюють 59 бригад.

Нині на дорогах області працюють 85 одиниць техніки, 58 одиниць перебувають у режимі очікування.

Як повідомлялося, станом на 12:00 в області без електроенергії залишалися 17 н. п.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, найближчої доби погоду більшої частини України визначатиме циклон, що переміщається через територію країни з Балкан. Зокрема, в північних, центральних областях, в Одеській і Миколаївській областях очікуються складні погодні умови: сніг, місцями сильні снігопади, заметілі, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, температура протягом доби 14-19° морозу.

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