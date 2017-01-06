Інфляція в Україні у 2016 р. уповільнилася до 12,4% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні за підсумками 2016 року становило 12,4% і збіглося з прогнозами Нацбанку та уряду, виявившись значно нижчим за показники минулих років: 2015 рік - 43,3%, 2014 рік - 24,9%, повідомила Державна служба статистики України в п'ятницю.

Згідно з її даними, за грудень минулого року інфляція становила 0,9% проти 1,8% за листопад і 2,8% - за жовтень.

Держстат уточнює, що середньорічна інфляція в 2016 році (січень-грудень проти січня-грудня попереднього року) становила 13,9%.

Як повідомлялося, в 2017 році уряд і Нацбанк України прогнозують подальше уповільнення зростання споживчих цін до 8-8,1% за прискорення зростання до 3% із 1-1,5% минулого року.