Ще один додатковий потяг "Інтерсіті+" курсуватиме 8 і 9 січня між Києвом та Львовом

ПАТ "Укрзалізниця" призначила на 8 і 9 січня курсування додаткового поїзда "Інтерсіті+" № 264.

Як повідомила прес-служба ПАТ, швидкісний потяг вирушить зі Львова 8 і 9 січня о 9:25 і прибуде до Києва того самого дня о 19:33.

"Укрзалізниця" також призначила на 10 січня додатковий рейс поїзда №243/244 Львів-Київ-Львів.

Потяг №243/244 Київ-Львів вирушить із Києва 10 січня о 6:32 і прибуде до Львова того самого дня о 15:00. Назустріч ньому зі Львова також вирушить потяг 10 січня об 11:10 і прибуде до Києва о 19:45.

Як зазначено на сторінці філії "Українська залізнична швидкісна компанія" в соцмережі Facebook, призначено також додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті+" №728/727 сполученням Київ-Харків-Київ. Із Києва та Харкова потяг вирушатиме 13, 15, 20, 22, 27 і 29 січня 2017 р.

Раніше "Укрзалізниця" призначила на 8 та 9 січня курсування додаткового поїзда "Інтерсіті+" № 745/746 сполученням Київ-Львів-Київ.