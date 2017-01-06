Події

16:42 06.01.2017

British Airways обіцяє перевезти всіх пасажирів попри страйк 10-11 січня

Авіакомпанія British Airways обіцяє перевезти всіх пасажирів, чиї рейси припадуть на 10 та 11 січня - дні страйку бортпровідників, які вимагають підвищення зарплат.

"В усіх клієнтів British Airways буде можливість вилетіти до пунктів призначення у вівторок, 10 січня, і середу, 11 січня, незважаючи на акцію, заплановану Unite", - йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Усі рейси в аеропортах Лондон-Сіті та Гатвік вирушатимуть і прийматимуться у звичайному режимі. У Гітроу у звичайному режимі буде відправлено та прийнято "переважну більшість" рейсів, повідомила авіакомпанія. Це означає, що деякі пасажири зможуть вилетіти або прилетіти трохи раніше за запланований час.

Як пише Bloomberg, взяти участь у страйку можуть від 2,5 тис. до 4,5 тис. бортпровідників, які обслуговують комбіновані рейси (що об'єднують короткі та довгі перельоти). Усі вони входять до профспілки Unite.

За даними Unite, керівництво авіакомпанії обіцяло, що річна зарплата бортпровідників, прийнятих на роботу після 2010 року, становитиме від 21 тис. до 25 тис. фунтів стерлінгів, але на практиці працівники отримують 12 тис. фунтів плюс 2 фунти за кожну годину польоту.

Раніше бортпровідники відмовилися від підвищення окладів на 2%, вимагаючи підняти реальну зарплату до того рівня, який було обіцяно під час прийому на роботу

British Airways у п'ятницю закликала Unite відмовитися від проведення страйку та заявила, що готова до подальшого діалогу з профспілкою.

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