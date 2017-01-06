Авторух з огляду на снігопади заборонено у Кіровоградській і Миколаївській областях та обмежено ще в трьох

У зв'язку зі складними погодними умовами, снігопадами та завірюхами в Дніпропетровський, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях України введено обмеження на рух транспорту.

Як повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України, станом на 15:00 у Кіровоградській і Миколаївській області заборонено рух для всіх видів транспорту на всіх автомобільних дорогах загального користування.

В Одеській області обмежено рух вантажних транспортних засобів і пасажирського транспорту на всіх автомобільних дорогах загального користування, а на автодорозі М-15 Одеса-Рені з 84 до 306 км (від повороту на с. Монаші до Рені) - для всіх видів транспорту.

У Херсонській області обмежено рух вантажних транспортних засобів на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до м. Херсон).

У Дніпропетровській області для всіх видів транспорту закрито рух на трьох автодорогах: Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю), Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 по 247 км (від межі з Кіровоградською до межі із Запорізькою областю), Р-74 П’ятихатки-Кривий Ріг-Широке) від Кривого Рогу до Широкого.

"Звертаємося до водіїв із проханням з розумінням поставитися до ситуації, уважно слідкувати за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України, бути готовими до очікування ліквідації наслідків негоди дорожніми службами", - йдеться в повідомленні.