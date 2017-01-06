Фізична особа може здійснювати розрахунки готівкою з підприємством у межах 50 тис. грн на день за одним або кількома платіжними документами

Фізична особа має право здійснювати розрахунки готівкою з підприємством або підприємцем у межах 50 тис. грн протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами, повідомив Національний банк України (НБУ) в "Актуальних питаннях та відповідях щодо зниження граничної суми готівкових розрахунків за участю фізичних осіб" на своєму веб-сайті.

Згідно з повідомленням, ця норма передбачена пунктом 2.3 глави 2 положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління НБУ від 15 грудня 2004 №637, та пунктом 1 постанови №210 у редакції, що діє з 4 січня 2017 року.

Як зазначено в повідомленні, при цьому кількість підприємств (підприємців) і фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

НБУ також нагадав, що згідно з ч. 12 ст. 47 закону "Про банки і банківську діяльність" банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги, а ст. 53 цього закону банку забороняється встановлювати процентні ставки та комісійні винагороди на рівні, нижчому за собівартість банківських послуг у цьому банку. Водночас регулятор надіслав листи банківським асоціаціям із пропозицією спільно з банками опрацювати можливість оптимізації структури доходів і недопущення додаткового фінансового навантаження на фізичних осіб у частині сплати сум комісійної винагороди банку за переказ коштів.

Як наголосив регулятор, безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень, і банки зобов'язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі.

"Слід наголосити, що здійснення безготівкових розрахунків за товари/послуги, вартість яких перевищує 50 тис. грн, є комфортним, безпечним та простим", - йдеться в повідомленні.

Як пояснює регулятор, розрахунок між фізичною особою та підприємством (підприємцем) за товар (роботу, послугу), вартість якого перевищує 50 тис. грн, має здійснюватися у безготівковій формі, зокрема шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок. При цьому переказ може бути ініційований за допомогою, наприклад, платіжної картки. Такий розрахунок можна здійснювати шляхом внесення готівкових для подальшого зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи, фізичної особи - підприємця - одержувача коштів.

Розрахунки між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, на суму, що перевищує 50 тис. грн, можуть здійснюватися, зокрема, шляхом: переказу коштів із поточного рахунку фізичної особи - покупця на поточний рахунок фізичної особи - продавця, внесення та/або переказ коштів на окремий поточний рахунок нотаріуса, відкриття фізичною особою депозитного рахунку на користь третьої особи, застосування акредитивної форми розрахунків (покритого безвідкличного акредитиву), внесення готівки на поточний рахунок продавця.

НБУ також повідомив, що, згідно зі ст. 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, спричиняє накладення штрафу на фізичну особу підприємця, посадових осіб юридичної особи.

Як повідомлялося, НБУ знизив граничну суму розрахунків готівкою за участю фізичних осіб з 4 січня 2017 року втричі - зі 150 тис. грн до 50 тис. грн.