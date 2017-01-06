На Різдво правопорядок в Україні забезпечуватимуть майже 16 тисяч правоохоронців

Для гарантування громадської безпеки на Різдво будуть задіяні 15 тисяч поліцейських і 900 військовослужбовців Національної гвардії України, повідомляють у Національній поліції України.

"У ніч із 6 на 7 січня 2017 року в усіх регіонах держави в 14 тисячах культових споруд заплановано проведення різдвяних богослужінь. Очікується, що в них візьмуть участь понад 4 млн громадян", - поінформували у відомстві.

Поліція звертається до громадян із проханням поставитися з розумінням до роботи правоохоронців, не створювати конфліктних ситуацій і не порушувати громадського порядку.