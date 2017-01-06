Уперше за два місяці суд зміг продовжити вивчення матеріалів справи про вибух біля Палацу спорту в Харкові

Фрунзенський райсуд Харкова в п'ятницю провів чергове засідання у справі про теракт біля Палацу спорту, на якому вперше від початку листопада зміг продовжити вивчення матеріалів справи.

"Суд заслухав негласні слідчо-розшукові дії щодо одного з обвинувачених, а саме - запис його розмови із сусідом по камері. На наступному засіданні, 11 січня, планується продовжити вивчення негласних слідчо-розшукових дій", - повідомили кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" в прес-службі прокуратури в п'ятницю.

Як повідомлялося, останнього разу суду вдалося вивчити частину матеріалів справи 9 листопада 2016 р. 16 листопада та 28 грудня засідання суду були повністю витрачені на розгляд клопотань обвинувачених та їх захисту. У проміжку між цими датами засідання неодноразово переносили з різних причин.

22 лютого 2015 р. біля Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення маршу з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. Унаслідок теракту загинули дві людини (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), поранень дістали 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні.

За фактом вибуху до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про порушення кримінальної справи за ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт). Розслідування доручено СБУ за підслідністю.

26 лютого 2015 р. у рамках антитерористичних заходів працівники Служби безпеки України затримали трьох жителів області за підозрою у вчиненні теракту 22 лютого.

Усім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

22 квітня 2015 р. обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова.