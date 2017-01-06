Події

18:43 06.01.2017

Помолитися за воїнів ЗСУ, а також згадати політв'язнів у РФ та Криму закликають українців президент і МЗС України

Президент України Петро Порошенко із сім'єю привітав українців із Різдвом Христовим та закликав помолитися за українських воїнів, які несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.

"У це прекрасне свято, коли всі збираються за родинним столом, пропоную найперше біля святих образів помолитися за воїнів, які і в ці новорічно-різдвяні дні захищають нас від ворога-антихриста. Звертаюся до новонародженого Спасителя із проханням дати їм сил і берегти їхні земні життя. І всю нашу країну врятуй, Господи, від усякого зла", - сказав П.Порошенко у відеозверненні до українців, оприлюдненому на сайті глави держави і персональних сторінках у соцмережах у п'ятницю ввечері.

У свою чергу дружина глави держави Марина зазначила, що світлий і радісний день Різдва Христового надихає всіх бути чуйними й уважними, простягати ближнім руку допомоги. "Впевнена, що всім нам хочеться зробити світ привітним та добрішим. І для цього потрібно зовсім мало – бути гарним прикладом для своїх дітей, стати вірним другом і товаришем, любити ближнього, Україну та її народ. І тоді наші тривоги стануть надією, а сумніви розвіються відчуттям гідності", - сказала М.Порошенко.

Добра, миру і душевного тепла побажав українцям прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

А речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца закликала українців у цей Святвечір згадати співвітчизників-політв'язнів у Російській Федерації і тимчасово окупованому Росією Криму. "Здоров'я та сил вам. Боремось далі!", - додала М.Беца у своєму акаунті у Twitter e п'ятницю ввечері.

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