У Нацполіції повідомляють про заборону авторуху на правобережній частині Одеської області та обмеження в Черкаській області через снігопади

У зв'язку зі складними погодними умовами, снігопадами та завірюхами з 18:00 п'ятниці заборонено рух для всіх видів транспорту на всіх автомобільних дорогах загального користування в правобережній частині Одеської області: Арцизькому, Білгород-Дністровському, Болградському, Ізмаїльському, Кілійському, Ренійському, Саратському, Тарутинському і Татарбунарському районах.

Як повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України, крім того, обмежено рух вантажних транспортних засобів і пасажирського транспорту на всіх автомобільних дорогах загального користування в Черкаській області.

Крім того, залишаються в силі введені раніше обмеження.

Як повідомлялося, в Одеській області на всіх автомобільних дорогах загального користування обмежено рух вантажних транспортних засобів і пасажирського транспорту. У Кіровоградській області заборонено, а в Миколаївській області обмежено рух для всіх видів транспорту на всіх автомобільних дорогах загального користування.

У Херсонській області обмежено рух вантажних транспортних засобів на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до м. Херсон).

У Дніпропетровській області для всіх видів транспорту закрито рух на трьох автодорогах: Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю), Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 по 247 км (від межі з Кіровоградською до межі із Запорізькою областю), Р-74 П’ятихатки-Кривий Ріг-Широке) від Кривого Рогу до Широкого.