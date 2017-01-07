Поліція затримала три десятки нападників на підпільні гральні заклади Києва

Під час нападу на нелегальний гральний заклад, що діє на території Києва, правоохоронці столиці затримали групу у складі 29 осіб, яких підозрюють у здійсненні майже двох десятків аналогічних нальотів.

"Учора ввечері в Дніпровському районі працівники столичного карного розшуку спільно зі спецназівцями на гарячому затримали цих правопорушників, які знову здійснили напад на гральний заклад", - наводить слова виконувача обов’язків керівника Національної поліції України Вадима Трояна відділ комунікації поліції Києва в п'ятницю.

В оприлюдненій інформації зазначено, що цього разу нападники увірвалися до приміщення ігрового центру, розташованого на вулиці Андрія Малишка. "Погрожуючи предметами, схожими на зброю, сокирою та газовими балончиками, вони наказали персоналу та всім присутнім лягти на підлогу. А потім відібрали у відвідувачів гроші, мобільні телефони, особисті речі і наостанок розбили десять одиниць комп'ютерної техніки, що належала зазначеному закладу", - йдеться в повідомленні.

Під час спецоперації всі учасники розбійного нападу опинилися в руках правоохоронців. Викрадені речі, сокиру та інші предмети вилучено. Зброю направлено на експертне дослідження.

"Слідчий відділ Дніпровського управління поліції відомості про подію вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України", - розповів заступник начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в м. Києві Юрій Гороховських.

27 підозрюваних затримали, їх доправлено до Дніпровського управління поліції в м. Києві. Вирішується питання про обрання для них запобіжного заходу.

"Як встановили поліцейські, до складу організованого угруповання входило майже 30 осіб. Усіх їх наразі перевіряють на причетність до вчинення подібних правопорушень на території міста. Є всі підстави вважати, що на рахунку підозрюваних вже майже два десятки злочинних епізодів, які вони скоїли в різних районах столиці. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відділі комунікації поліції Києва не повідомляють про якісь дії стосовно працівників та організаторів грального бізнесу, який із 2009 року в Україні є незаконним.