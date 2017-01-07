Бойовики за минулу добу 42 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі

, двоє бійців ЗСУ дістало поранень - прес-центр АТО

Київ. 7 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Бойовики за минулу добу 42 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у суботу вранці.

На маріупольському напрямку противник обстріляв позиції Збройних сил України з артилерії та мінометів різних калібрів, неодноразово вів вогонь по Водяному, Широкиному і Павлополю. З гранатометів і стрілецької зброї - по Талаківці, Мар’їнці, Гнутовому, Водяному, Широкиному, Павлополю. По Широкиному і Талаківці вогонь вели снайпери.

На луганському напрямку бойовики з гранатометів обстріляли Кримське, Станицю Луганську, Новоолександрівку, Новотошківське та Новозванівку.

На донецькому напрямку - з мінометів і великокаліберних кулеметів українські позиції в районі Луганського та Авдіївки.

У районі Новотошківського двоє бійців ЗСУ дістало поранень.