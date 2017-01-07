Сили АТО в Різдвяну ніч відбили напад диверсантів біля Авдіївки

Бойове зіткнення поблизу Авдіївки (Донецька обл.) сталося після півночі між противником і військовослужбовцями Збройних сил України, повідомляється на сайті Міністерства оборони.

"Диверсійна група противника чисельністю до десяти осіб підійшла до наших позицій на відстань ста метрів, після чого відкрила вогонь. Завдяки злагодженим діям військовослужбовців ЗС України напад було відбито, ворог відступив", - йдеться в повідомленні.

Під час бойового зіткнення, що тривало близько півгодини, з українського боку втрат немає, втрати противника уточнюються.