Через погоду без світла залишилися понад 70 населених пунктів

Знеструмлений 71 населений пункт України внаслідок несприятливих погодних умов, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"У період із 6 по 7 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, знеструмлений 71 населений пункт у семи областях", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнюють, що в Одеській області знеструмлені 35 населених пунктів, Львівській - 14, Херсонській - 10, Миколаївській - 7, Кіровоградській - 2, Київській - 2, Черкаській - 1.

До відновлення енергопостачання залучені бригади обленерго.