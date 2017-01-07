Події

11:46 07.01.2017

Скасовано два суботні авіарейси з Борисполя до Стамбула

Скасовано два авіарейси з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Стамбула в суботу вранці, про що свідчать дані онлайн-табло українського аеропорту.

Згідно з даними табло, скасовано рейс TK 458 (час вильоту 10:45, Turkish Airlines), а також рейс PS 9558 (час вильоту 10:45, Ukraine International Airlines), обидва - з термінала D.

Напередодні в. о. директора аеропорту Євген Дихне в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив, що снігопад у Стамбулі може стати на заваді відправленню літака до цього міста. "Поки що аеропорт Стамбула справляється з снігом", - сказав Є.Дихне.

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