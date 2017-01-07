У шести областях України на автодорогах обмежено рух транспортних засобів

Обмеження руху транспортних засобів із 6 січня введено на автодорогах у шести областях України, нагадує прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, обмеження руху діє в Одеській (для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення в Арцизькому, Білгород-Дністровському, Болградському, Кілійському, Ізмаїльському, Ренійському, Саратському, Тарутинському і Татарбунарському районах), Миколаївській (для всіх категорій т. з. на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення) і Херсонській областях (для вантажних, великовантажних і великогабаритних т. з. на автодорогах загального користування М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на Таганрог), ділянка між Миколаєвом та Херсоном).

Крім того, рух транспортних засобів із 6 січня обмежено в Дніпропетровській (для всіх категорій т. з. на ділянках доріг: Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв; Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя; Р-74 П’ятихатки - Кривий Ріг - Широке; М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине; Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя), Кіровоградській (для всіх категорій т. з. на дорогах загального користування по області) і Черкаській областях (для всіх категорій т. з. на всіх автодорогах загального користування державного і місцевого значення по області).

Для забезпечення проїзду і розчищення автодоріг на території України працюють 503 одиниці техніки і 740 людей.

За інформацією управління ДСНС в Івано-Франківській області, на території області у напрямку Закарпатської області (Вишківський і Яблуницький перевали) забезпечено проїзд транспортних засобів. За даними "Укравтодору", дороги перебувають у проїзному стані.

У ДСНС також нагадали, що з 6 по 7 січня внаслідок негоди і подальшого спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлений 71 населений пункт у семи областях (Одеській, Львівській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Київській та Черкаській).