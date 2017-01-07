Військовослужбовці допомагають ліквідовувати наслідки негоди на Закарпатті

Військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади залучені до ліквідації наслідків негоди на Закарпатті, повідомив сайт Міністерства оборони України.

Крім того, в центрі міста Василькова Київської області з огляду на погіршення погодних умов та значне зниження температури повітря військовослужбовці місцевого гарнізону у співпраці з міською владою і відповідними силовими структурами розгорнули й забезпечують роботу тимчасового пункту обігріву з цілодобовим чергуванням та харчуванням.