Події

11:51 07.01.2017

Військовослужбовці допомагають ліквідовувати наслідки негоди на Закарпатті

Військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади залучені до ліквідації наслідків негоди на Закарпатті, повідомив сайт Міністерства оборони України.

Крім того, в центрі міста Василькова Київської області з огляду на погіршення погодних умов та значне зниження температури повітря військовослужбовці місцевого гарнізону у співпраці з міською владою і відповідними силовими структурами розгорнули й забезпечують роботу тимчасового пункту обігріву з цілодобовим чергуванням та харчуванням.

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