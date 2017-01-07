Події

12:09 07.01.2017

Савченко має намір незабаром оприлюднити списки військовополонених і зниклих безвісти

Народний депутат України Надія Савченко планує найближчим часом оприлюднити списки військовополонених і зниклих безвісти на Донбасі.

"Списки військовополонених та зниклих безвісти, котрі я отримала за результатами зустрічі в Мінську, а також зібрані мною з моменту мого звільнення з російського полону я оприлюдню найближчим часом", - написала Н.Савченко на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, Н.Савченко підтвердила, що 7 грудня 2016 року перебувала в Мінську й зустрічалася з представниками РФ і лідерами "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком і Ігорем Плотницьким. За її словами, основною метою зустрічі була необхідність вирішення питання обміну полоненими.

Така зустріч викликала неоднозначну реакцію в Україні, зокрема звинувачення Н.Савченко в зраді України в інтересах Кремля.

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