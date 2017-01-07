Події

12:13 07.01.2017

На користь держави у 2016 році повернено 9 млрд грн - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що в 2016 році за позовами Генпрокуратури повернено 9 млрд грн, а також вдалося запобігти втратам держави на 2,3 млрд грн.

"За позовами ГПУ на користь громадян та держави в 2016 році присуджено 15,5 млрд грн. Реально повернуто за рік 9 млрд грн. Скасовано майже тисячу незаконних судових рішень, чим попереджено втрати держави на 2,3 млрд грн", - написав генпрокурор на своїй сторінці у Facebook у суботу.

Він також привітав українців зі святами і закликав до роботи.

ВАЖЛИВЕ

"Київавтодор" закликає водіїв утриматися від поїздок на власному авто

У шести областях України на автодорогах обмежено рух транспортних засобів

Скасовано два суботні авіарейси з Борисполя до Стамбула

Через погоду без світла залишилися понад 70 населених пунктів

Сили АТО в Різдвяну ніч відбили напад диверсантів біля Авдіївки

ОСТАННЄ

Більшість випадків порушення перемир'я фіксують у районі Світлодарська і Дебальцевого

Двоє українських військових поранені за добу в зоні АТО

Суботні рейси з Харкова до Стамбула скасовано

Понад 10 млн грн боргу сплачено комунальному підприємству за водопостачання на не підконтрольну уряду України територію Луганської області

Синоптики прогнозують сніжну, холодну погоду найближчими днями в Україні

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Скарлетт
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Метры.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА