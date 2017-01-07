На користь держави у 2016 році повернено 9 млрд грн - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що в 2016 році за позовами Генпрокуратури повернено 9 млрд грн, а також вдалося запобігти втратам держави на 2,3 млрд грн.

"За позовами ГПУ на користь громадян та держави в 2016 році присуджено 15,5 млрд грн. Реально повернуто за рік 9 млрд грн. Скасовано майже тисячу незаконних судових рішень, чим попереджено втрати держави на 2,3 млрд грн", - написав генпрокурор на своїй сторінці у Facebook у суботу.

Він також привітав українців зі святами і закликав до роботи.