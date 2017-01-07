Події

12:20 07.01.2017

"Київавтодор" закликає водіїв утриматися від поїздок на власному авто

"Київавтодор" наполегливо просить водіїв утриматися від поїздок на власному автомобілі доти, доки триватиме інтенсивне прибирання й обробка вулиць реагентами.

Як повідомила прес-служба столичної міської державної адміністрації, для прибирання наслідків снігопаду в Києві задіяні понад 500 одиниць техніки.

Комунальники зазначають, що лютий мороз знижує ефективність реагентів, зокрема солі. Це значно ускладнює очищення доріг. З огляду на це комунальники звертаються до власників автомобілів із проханням утриматися від поїздок містом, доки триватиме інтенсивне прибирання та обробка вулиць і трафік не стане максимально безпечним.

"Громадський транспорт курсуватиме у звичайному для киян режимі", - запевнила влада.

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