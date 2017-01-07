В Одеській області зі снігової пастки рятувальники звільнили близько 190 авто, знеструмлені майже 30 населених пунктів

Підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій та Служби автомобільних доріг ліквідували затори транспортних засобів на території кількох районів Одеської області, повідомляє Головне управління ДСНС в області.

За інформацією ГУ ДСНС, затори транспортних засобів утворилися в Татарбунарському (близько 20 автомобілів), Ізмаїльському (близько 30 автомобілів), Білгород-Дністровському (30 автомобілів), Кілійському (15 автомобілів) і Роздільнянському районах області. Силами підрозділів ДСНС і служби автодоріг затори ліквідовано в Татарбунарському, Білгород-Дністровському та Кілійському районах.

"Загалом зі снігових заметів вилучено 184 автомобілі, зокрема автомобіль швидкої медичної допомоги, який їхав за викликом, врятовано 554 людей, із них 80 дітей", - йдеться в повідомленні.

На території Одеси працює 70 одиниць техніки комунальних служб, задіяні 74 працівники.

Системи життєзабезпечення, медичні заклади та установи соціального захисту працюють у штатному режимі.

На території Одеської області розгорнуто 47 пунктів обігріву, зокрема п’ять мобільних пунктів обігріву від ГУ ДСНС. Від початку ускладнення погодних умов у мобільних пунктах обігріву побували 123 людини.

За інформацією ПАТ "Одесаобленерго", знеструмлені 28 населених пунктів у Білгородському, Ізмаїльському, Кілійському, Ренійському, Саратському, Татарбунарському, Ширяївському, Білгород-Дністровському, Біляївському і Лиманському районах.

Ліквідація наслідків несприятливих погодних умов триває, наголосили в обласній ДСНС.

На території Одеської області сильна заметіль, снігові замети, швидкість вітру 19-24 м/с, місцями пориви до 25-27 м/с, видимість 100-500 м, температура повітря вночі -14-19, вдень -10-15.