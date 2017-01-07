Синоптики прогнозують сніжну, холодну погоду найближчими днями в Україні

Найближчої доби погоду більшої частини території України визначатиме переважно холодна, сніжна та вітряна повітряна маса.

В Україні, окрім крайніх заходу і сходу, складні погодні умови: сніг, місцями сильні снігопади, заметілі, в Приазов'ї вдень мокрий сніг із дощем, у східній частині місцями ожеледиця.

На дорогах ожеледиця.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, на Правобережжі подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях вночі 14-19°, у західних, Житомирській і Вінницькій областях місцями 20-25° морозу, вдень 8-13° морозу, в Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу, на решті території вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві в неділю складні погодні умови: сильні снігопади, заметілі. Температура повітря вночі 16-18°, удень близько 10° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 8 січня найвища температура вдень була +7,1° у 1998 р., найнижча вночі -26,6° у 1935 р.

У понеділок невеликий сніг, на півдні Лівобережжя та центральних областях переважно помірний.

На дорогах країни ожеледиця.

Вітер північно-східний і східний, 7-12 м/с.

Температура повітря на Правобережжі вночі 10-15°, на заході і в Одеській області до 19º; на решті території 5-10° морозу; вдень на заході 7-12°, на решті території 4-9° морозу.

У Києві в понеділок невеликий сніг. Температура повітря вночі 11-13°, вдень 6-8° морозу.