Події

13:21 07.01.2017

Двоє українських військових поранені за добу в зоні АТО

Двоє українських військовослужбовців дістало поранень унаслідок обстрілів із боку бойовиків у районі н. п. Новотошківське (Луганська обл.) за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, але двоє військових Збройних сил дістало поранень унаслідок гранатометних обстрілів позицій із боку ворога поблизу Новотошківського", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

Напередодні ввечері про поранення двох військових біля Новотошківського повідомляв прес-центр штабу АТО.

ВАЖЛИВЕ

"Київавтодор" закликає водіїв утриматися від поїздок на власному авто

У шести областях України на автодорогах обмежено рух транспортних засобів

Скасовано два суботні авіарейси з Борисполя до Стамбула

Через погоду без світла залишилися понад 70 населених пунктів

Сили АТО в Різдвяну ніч відбили напад диверсантів біля Авдіївки

ОСТАННЄ

Більшість випадків порушення перемир'я фіксують у районі Світлодарська і Дебальцевого

Суботні рейси з Харкова до Стамбула скасовано

Понад 10 млн грн боргу сплачено комунальному підприємству за водопостачання на не підконтрольну уряду України територію Луганської області

Синоптики прогнозують сніжну, холодну погоду найближчими днями в Україні

В Одеській області зі снігової пастки рятувальники звільнили близько 190 авто, знеструмлені майже 30 населених пунктів

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
сонник волосы
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа офисных помещений в Черкассах
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА