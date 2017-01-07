Двоє українських військових поранені за добу в зоні АТО

Двоє українських військовослужбовців дістало поранень унаслідок обстрілів із боку бойовиків у районі н. п. Новотошківське (Луганська обл.) за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, але двоє військових Збройних сил дістало поранень унаслідок гранатометних обстрілів позицій із боку ворога поблизу Новотошківського", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

Напередодні ввечері про поранення двох військових біля Новотошківського повідомляв прес-центр штабу АТО.