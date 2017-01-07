Більшість випадків порушення перемир'я фіксують у районі Світлодарська і Дебальцевого

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ відзначає найбільш інтенсивні порушення режиму припинення вогню в районах Світлодарська і Дебальцевого.

Як повідомляється у звіті місії станом на 19:30 5 січня, в підконтрольному уряду м. Світлодарську (57 км на північний схід від Донецька) увечері 4 січня спостерігачі чули 66 вибухів, оцінених як вогонь з артилерії калібром 152 мм, із них п'ять вибухів було оцінено як розриви, а решта — як вибухи невизначеного походження за 8-12 км на південний схід. Команда місії також чула 15 пострілів із 30-мм гармати бойової машини піхоти (БМП-2), вісім черг із зенітної установки (ЗУ-23, 23 мм), а також сім черг з автоматичного гранатомета за 3-8 км на південний схід. 5 січня, перебуваючи там само, спостерігачі чули п’ять вибухів, оцінених як вогонь зі 120-мм міномета, два вибухи, оцінені як постріли з озброєння невстановленого типу, 20 пострілів із гармати БМП-2, чотири черги із зенітної установки (ЗУ-23), а також інтенсивний вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Уся ця вогнева активність була зафіксована за 4-8 км на південь-південний схід. Спостерігачі також чули два вибухи невизначеного походження, 35 пострілів із гармати БМП-2, а також інтенсивний вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — всі на відстані 4-12 км на схід-південний схід.

Увечері 4 січня, перебуваючи в підконтрольному "ДНР" м. Дебальцевому (58 км на північний схід від Донецька), спостерігачі чули 16 вибухів невизначеного походження за 10-12 км на схід.