Події

13:45 07.01.2017

Населення тимчасово окупованої частини Донбасу обурюється через борги із зарплат, пенсій та неякісні продукти харчування з РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони наголошує, що населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей дедалі більше незадоволене "владою" через борги з виплати зарплат і пенсій, неякісні продукти харчування у складі "гуманітарної допомоги" з Росії та свавілля "правоохоронних органів" "ДНР/ЛНР".

Як зазначено в повідомленні ГУР на сторінці у Facebook у суботу, серед місцевого населення не підконтрольної Україні частини Донбасу спостерігається зростання протестних настроїв і невдоволення діями окупаційної "влади" насамперед через систематичну заборгованість із виплати заробітної плати і пенсій. "Більшість населення самопроголошених "республік" через відсутність навіть мінімальних коштів не має можливості на належному рівні відсвяткувати новорічні та Різдвяні свята", - констатує українська розвідка.

Крім того, місцеві жителі невдоволені низькою якістю продуктів харчування, які надходять у так званих російських гумконвоях. "Постійно фіксується завезення низькоякісних, третьосортних товарів, у т. ч. м'ясної продукції та алкогольних напоїв, які не мають попиту навіть у Росії та є умовно придатними для споживання", - наголошує ГУР.

Обурення населення викликає також свавілля працівників "правоохоронних органів" "ДНР"/"ЛНР", які під приводом боротьби з "агентурою спецслужб України" вдаються до необґрунтованих арештів, пограбувань, тортур і катувань, переслідуючи власні інтереси та намагаючись збагатитися за рахунок місцевих жителів, особливо підприємців.

ГУР поінформувало також про те, що 6 січня на станцію "Ровеньки" (Луганська обл.) із РФ прибули п’ять цистерн із пально-мастильними матеріалами (близько 250 тонн).

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