У заторі поблизу с. Кирнички Одеської області перебувають понад 30 автомобілів, військові та рятувальники пробиваються на допомогу

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про затор поблизу села Кирнички Ізмаїльського району Одеської області на автодорозі державного значення М-15 Одеса-Рені.

За її інформацією, в сніговому заторі опинилися близько 75 транспортних засобів і близько 70 людей (40 осіб розмістилися в дитячому садку с. Кирнички, ще 20 – на АЗС), повідомила прес-служба ДСНС на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

У свою чергу заступник голови Одеської облради Юрій Дімчогло повідомив на своїй сторінці у Facebook, що люди застрягли на трасі Одеса-Рені (М15) на відрізку Новоселівка (Кілійський район) - Холмське (Арцизький район) - Кирнички (Ізмаїльський район) .

"Із трьох сторін йде посилена робота, і, як обіцяє штаб НС, до всіх людей і транспорту буде забезпечено прохід у найближчі дві-три години", - написав він, зазначивши, що це дані на 12:00.

При цьому заступник голови облради закликав жителів області не виїжджати найближчі два дні з населених пунктів, оскільки до вечора суботи очікується друга хвиля снігопаду.

Точних офіційних даних про кількість застряглих у снігах на півдні Одеської області немає. За даними джерел агентства в різних відомствах, кількість застряглих коливається від 20 до 50 людей.

Уранці в суботу Головне управління ДСНС повідомило, що рятувальники ліквідували затори транспортних засобів, які утворилися в Татарбунарському (близько 20 автомобілів), Ізмаїльському (близько 30 автомобілів), Білгород-Дністровському (30 автомобілів), Кілійському (15 автомобілів) і Роздільнянському районах області.

"Загалом зі снігових заметів вилучено 184 автомобілі, зокрема автомобіль швидкої медичної допомоги, який їхав за викликом, врятовано 554 людей, із них 80 дітей", - йшлося в повідомленні.

На території Одеської області сильна заметіль, снігові замети, швидкість вітру 19-24 м/с, місцями пориви до 25-27 м/с, видимість 100-500 м, температура повітря вночі -14-19, вдень -10-15.