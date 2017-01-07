Теракт у сирійському місті Аазаз поблизу Туреччини забрав життя 14 людей

Унаслідок вибуху бомби, закладеної в припаркований автомобіль, 14 людей загинули в місті Аазаз, розташованому на півночі Сирії неподалік від кордону з Туреччиною, повідомляє в суботу британська телерадіокорпорація "Бі-Бі-Сі".

Вибух стався біля будівлі місцевого суду. Бі-Бі-Сі зазначає, що місто Аазаз, розташоване за 7 км на південь від сирійсько-турецького кордону, контролюють сили сирійської опозиції. Раніше місто неодноразово зазнавало атак бойовиків угруповання "Ісламська держава".