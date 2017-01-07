Завдяки роботі НАБУ в 2016 р. вдалося повернути на рахунки держкомпаній понад 100 млн грн і не допустити розкрадання 0,5 млрд грн

Національне антикорупційне бюро України в 2016 році добилося повернення державним компаніям понад 100 млн грн, також вдалося запобігти розкраданню понад 0,5 млрд грн.

"Протягом 2016 року завдяки зусиллям НАБУ на рахунки державних компаній вдалося повернути понад 100 мільйонів гривень, завадити розкраданню більше ніж півмільярда гривень", - повідомляє прес-служба НАБУ.

У бюро також назвали основні моменти своєї діяльності: затримання одеського судді-стрілка, "газова справа" Олександра Онищенка, чорна бухгалтерія Партії регіонів, затримані на хабарах працівники Генпрокуратури та інше.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що в 2016 році детективи бюро розслідували понад 280 кримінальних проваджень, збитки держави за якими становили понад 82,5 млрд грн. При цьому 44 провадження перебувають на розгляді в судах, стосовно дев'яти людей обвинувальний вирок набув чинності.

"Завдяки розкриттю детективами бюро корупційних схем на державних підприємствах вдалося запобігти розкраданню понад 580 млн грн і повернути на рахунки державних компаній більше ніж 100 млн грн", - поінформував А.Ситник.