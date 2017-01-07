Події

14:44 07.01.2017

У СБУ вказують на недопустимість оприлюднення Савченко списків полонених і зниклих безвісти

Служба безпеки України проведе роз’яснювальну роботу з народним депутатом Надією Савченко, яка заявила про намір оприлюднити списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, та вказує на можливу шкоду від публікації таких списків.

"Списки нам, звичайно, відомі. Ми працюємо з цими списками. Я лише можу сказати, що є певні закони, які обмежують викид будь-якої інформації, пов'язаної з персональними даними. (...) Ми не повинні використовувати цю інформацію для якихось корисливих цілей, маніпулювати цими списками, займатися політичним піаром", - заявив радник глави СБУ Юрій Тандіт в ефірі телеканалу "112 Україна" в суботу.

Він наголосив, що в жодному разі не можна поширювати інформацію, яка може "зашкодити не лише хлопцям, які перебувають там, але і їхнім близьким, родичам".

"Не сумнівайтеся: ми обов'язково проведемо певну роботу у рамках чинного законодавства", - сказав Ю.Тандіт, відповідаючи на запитання про те, чи проведе СБУ роз'яснювальну роботу з Н.Савченко.

Раніше Н.Савченко написала на своїй сторінці у Facebook про плани найближчим часом оприлюднити списки військовополонених і зниклих безвісти на Донбасі: "Списки військовополонених та зниклих безвісти, котрі я отримала за результатами зустрічі в Мінську, а також зібрані мною з моменту мого звільнення з російського полону я оприлюдню найближчим часом".

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