Події

16:16 07.01.2017

Суд виправдав екс-міліціонера, обвинувачуваного в одержанні $3 тис. за непритягнення до відповідальності за смертельне ДТП

Київський райсуд Харкова ухвалив виправдувальний вирок стосовно колишнього старшого слідчого відділу розслідувань ДТП слідчого управління ГУ МВС в області, якого обвинувачували в одержанні хабара за непритягнення до кримінальної відповідальності водія, який збив на смерть пішохода.

"Виправдати за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою - ІФ) у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального злочину", - йдеться у вироку, оприлюдненому на сайті єдиного держреєстру судових рішень.

Як зазначено в мотивувальній частині документа, екс-слідчого обвинувачували в тому, що в жовтні 2013 р. він вимагав й одержав від водія, який збив на смерть пішохода, $3 тис. За ці гроші обвинувачений обіцяв винести постанову про закриття кримінального провадження.

У судовому засіданні обвинувачений не визнав своєї провини повністю, пояснивши, що ніякої матеріальної вигоди, зокрема і хабара, від водія не одержував. Від надання свідчень він відмовився на підставі ст. 63 Конституції.

Суд, проаналізувавши свідчення свідків, дійшов висновку, що ніхто з них, окрім водія, не надав ніякої інформації у рамках обвинувачення, пред'явленого екс-слідчому. Сам же водій пояснив, що передав обвинуваченому 3 тис. доларів у рамках проведення негласних слідчих дій. Водночас у матеріалах кримінального провадження немає рішення слідчого судді, що дозволяє їх проведення. Крім того, експертиза матеріалів і засобів відео- та звукозапису була проведена після закінчення термінів досудового слідства. Було допущено також низку інших процесуальних порушень, у зв'язку з чим суд дійшов висновку про недопустимість пред'явлених доказів.

"Суд не має права обґрунтовувати судові рішення свідченнями, наданими слідчому, прокуророві, чи посилатися на них. Суд вважає, що зібрані у справі докази не підтверджують обвинувачення, пред'явленого органом досудового розслідування... усі можливості збору додаткових доказів вичерпані, а сумніви в доведеності обвинувачення усунути неможливо, тому суд тлумачить їх на користь обвинуваченого", - йдеться у вироку.

Рішення суду не набуло чинності і може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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