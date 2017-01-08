Столичні комунальники всю ніч прибирали київські вулиці та дороги

Всю ніч 8 січня у Києві прибирали сніг із доріг і вулиць, загалом працювало 248 одиниць снігоприбиральної техніки та 23 бригади з ручного прибирання, повідомили в Київській міській державній адміністрації в неділю зранку.

"Снігопад триває у столиці другу добу, тому дорожники за цей час ні на мить не припиняють розчищати вулиці і дороги столиці від снігу", – випливає з повідомлення на сайті КМДА, посилаючись на інформацію Комунальної корпорації "Київавтодор".

У зв'язку з низькою температурою повітря (понад 15 С° морозу) обробка вулично-дорожньої мережі здійснюється піщано-соляною сумішшю, оскільки сіль за таких температур, недостатньо ефективна, пояснюють у мерії.

Передусім комунальники здійснюють обробку посипальними матеріалами і очищення від снігу магістральних вулиць і доріг, спусків/підйомів, мостів і шляхопроводів, вулиць якими проходять маршрути руху громадського транспорту.

У зв'язку з напруженістю роботи і низькою температурою періодично відбуваються поломки снігоприбиральної та допоміжної техніки, яку оперативно ремонтують і запускають для подальшої роботи.

Київська влада обіцяє збільшити в неділю вдень кількість бригад із ручного прибирання для оперативного виконання очищення зупинок громадського транспорту, підходів до підземних і наземних пішохідних переходів, сходових маршів і тротуарів, що утримуються підприємствами корпорації.