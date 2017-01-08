Під час вибуху в приватному будинку Одеси загинули дві людини

У ніч на неділю в Одесі в приватному одноповерховому житловому будинку на вул. Юхима Геллера стався вибух з подальшим руйнуванням будівлі. Під час вибуху загинули двоє чоловіків, жінку вдалося врятувати, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

"Пожежно-рятувальні підрозділи, які прибули за викликом встановили, що внаслідок вибуху сталося руйнування будівельних конструкцій перекриття та дах на площі 70 кв. м. з подальшим загорянням. За словами сусідів, існувала ймовірність того, що під уламками перебувають люди. Рятувальники приступили до гасіння пожежі і розбирання конструкцій. Під час ліквідації загоряння та розбору завалів працівники ДСНС України врятували 90-річну мешканку будинку. Постраждалу у стані середньої тяжкості доставили в міську клінічну лікарню № 11", - повідомляють на сайті відомства в неділю зранку.

Під час розбирання завалів рятувальники знайшли тіла 2 загиблих чоловіків.

До ліквідації пожежі було залучено 19 людей особового складу та 5 одиниць основної пожежної та спеціальної техніки ДСНС в Одеській області.

Пожежу о 01.36 було локалізовано і о 2.01 повністю ліквідовано. Причину вибуху встановлюють.