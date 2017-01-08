Події

12:16 08.01.2017

За минулу добу режим тиші в зоні АТО порушували 72 рази

На Різдво в зоні проведення антитерористичної операції зросла кількість обстрілів з боку бойовиків по українських позиціях до 72 разів, повідомляють у штабі.

Під час обстрілів "шестеро наших військовослужбовців дістали поранень", уточнюють військові.

У штабі АТО зазначають, що на маріупольському напрямку з 122 мм артилерії окупанти вели вогонь по Водяному, а з мінометів різних калібрів - по Мар'їнці, Павлополю, Широкиному і Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - по Павлополю, Красногорівці, Мар'їнці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Талаківці і Широкиному.

На Луганському - з мінометів різних калібрів - Троїцькому і Новоолександрівці. З гранатометів і стрілецької зброї по Лобачеву, Новоолександрівці, Кримському, Станиці Луганській та Новозванівці.

На Донецькому напрямку - з 82 мм мінометів й озброєння БМП окупанти обстрілювали Троїцьке. А з гранатометів і стрілецької зброї - Піски, Авдіївку, Майорське, Новолуганське і Луганське.

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