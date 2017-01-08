У зв'язку зі значним похолоданням, в Києві збільшать опалення в будинках городян

Внаслідок значного похолодання, столичні комунальники мають збільшити температуру теплопостачання в оселях киян, у разі відмови відбудуться службові перевірки, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"У зв'язку з тим, що синоптики обіцяють у Києві різке зниження температури повітря, підприємства теплопостачання столиці мають збільшити температуру теплоносія і забезпечити належну температуру опалення в будинках", - випливає з заяви заступника голови КМДА Петра Пантелєєва на сайті мерії у четвер.

За його словами, температура повітря в оселях киян не має бути нижчою 18 градусів тепла. Житлові організації мають постійно контролювати стан будинків і оперативно виправляти можливі технічні неполадки, які впливають на якість опалення.

У разі відмови комунальників збільшити температуру в будинках, П.Пантелєєв пообіцяв проводити службові перевірки з подальшими висновками та кадровими рішеннями.