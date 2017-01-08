В Україні найближчими днями очікується невелике потепління, на дорогах ожеледиця

Найближчої доби, 9 січня, погоду в Україні визначатиме вологе переважно холодне повітря, повідомляє Укргідрометцентр.

Часом невеликий сніг, у східних областях - місцями із дощем, у західних, Запорізькій, Дніпропетровській областях місцями завірюха; у східних, Запорізькій, Херсонській областях - ожеледиця, окремі тумани. На дорогах України ожеледиця.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на Правобережжі місцями до 21° морозу, вдень 7-12°, у Дніпропетровській і Полтавській областях 2-6° морозу; у східних областях, Приазов'ї та Криму місцями протягом доби 0-5° морозу.

У Києві часом очікується невеликий сніг, слабка хуртовина. Температура вночі 11-13°, вдень 7-9° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період метеорологічних спостережень у Києві в день 9 січня найвища температура була зафіксована на позначці 8,9 градусів тепла у 2005 році, а найнижча - вночі на позначці 29,2 градуси морозу в 1940 році.

У вівторок, 10 січня, місцями очікується невеликий сніг, вночі в центральних, Запорізькій, Донецькій областях помірний сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-східний та східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 4-10° морозу (у північних та Вінницькій областях вночі 8-13° морозу), найхолодніше - у західних та Одеській областях: вночі 14-19°, вдень 7-12° морозу.

У Києві 10 січня місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 6-8° морозу.

У Київській міській державній адміністрації нагадують, що, за прогнозом Укргідрометцентру, 8 січня в Києві очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, хуртовини. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура протягом доби 10° морозу.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає пішоходів рухатися на тротуарах з обережністю і переходити дорогу тільки у встановлених для цього місцях, а водіїв - не паркувати особисті авто на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.