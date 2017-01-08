У Київській області планується обмежити рух вантажівок через снігопад

Київська обласна державна адміністрація закликає водіїв великогабаритного транспорту утриматися від поїздок автодорогами області, оскільки у разі продовження снігопаду буде введено обмеження на проїзд вантажівок дорогами державного значення.

"З огляду на погіршення погодних умов та посилення снігопаду, звертаємося до водіїв і власників великогабаритного транспорту утриматися від поїздок автодорогами області. У разі продовження снігопаду можливо введення обмеження на рух вантажівок, яким доведеться або повертатися, або чекати поліпшення погодних умов на спеціальних стоянках і пунктах обігріву", - повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

Голова обладміністрації Олександр Горган також закликав жителів області бути уважними та обережними на дорогах і за можливості не користуватися приватним авто, а віддавати перевагу громадському транспорту. "Жителів районних центрів та міст обласного значення прошу не залишати авто на узбіччях доріг, щоб не заважати прибиранню снігу", - додав він.

У Київській міській державній адміністрації також закликають водіїв столиці не паркувати особисті авто на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. "Автомобілі, щоб заважають розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані", - йдеться в повідомленні.