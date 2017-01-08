Шестеро українських військових поранені в зоні АТО за добу

Шестеро українських військовослужбовців зазнали поранень у зоні проведення антитерористичної операції на сході країни за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, шестеро дістали поранень. Це сталося у двох "гарячих точках" - троє вояків були поранені біля Троїцького під час ворожого мінометного обстрілу, і ще троє - в результаті провокацій поблизу Кримського ", - розповів О.Мотузяник на брифінгу в неділю в Києві.

За його словами, на луганському напрямку незаконні збройні формування вели вогонь з мінометів в районах Новозванівки, Новоолександрівки і Троїцького. "Загалом бойовики випустили 31 мінометну міну по позиціях українських військ. Також майже кожен епізод порушення перемир'я супроводжувався вогнем з гранатометів у цих місцях, а ще в районі Станиці Луганської, Кримського і села Лобачевого", - розповів спікер Міноборони.

На донецькому напрямку головні протистояння відбувалися в районі Донецького аеропорту, на Світлодарській дузі і горлівському периметрі. "Поблизу села Троїцьке бойовики випустили 9 мінометних мін і стріляли з БМП. Також одна провокація сталася на околиці Новолуганського: тут з 19.18 по 19.40 бойовики застосовували вогнепальну зброю", - повідомив представник оборонного відомства.

На маріупольському напрямку, за його словами, незаконні збройні формування застосували міномети та артилерію. "Загалом випустили 6 артилерійських снарядів та 87 мінометних мін. З артилерії вели вогонь в районі села Водяне, а мінометний вогонь фіксувався на всій ділянці - від Мар'їнки і Павлополя до Талаківки і Широкиного", - розповів О.Мотузяник.