Движение по главной транзитной автомагистрали Грузии восстановлено после схода оползня

Почти 1,5 суток потребовалось на расчистку участка дороги от оползня на 188-м километре международной автомагистрали Тбилиси - Сенаки - Леселидзе (Е 60), по которой идут через Грузию почти все транзитные грузы.

"Движение транспорта на данном участке автомагистрали восстановлено", - сообщил в воскресенье департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

Расчистка дороги велась в круглосуточном режиме, в результате восстановить движение автотранспорта удалось в кратчайший срок. По информации ведомства, на месте работали 15 единиц тяжелой спецтехники, поскольку на проезжую часть дороги сошла земляная и скальная масса в 8 тыс. кубометров, из которой до 100 тонн были камни больших размеров.