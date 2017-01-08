Події

13:51 08.01.2017

Движение по главной транзитной автомагистрали Грузии восстановлено после схода оползня

Почти 1,5 суток потребовалось на расчистку участка дороги от оползня на 188-м километре международной автомагистрали Тбилиси - Сенаки - Леселидзе (Е 60), по которой идут через Грузию почти все транзитные грузы.

"Движение транспорта на данном участке автомагистрали восстановлено", - сообщил в воскресенье департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

Расчистка дороги велась в круглосуточном режиме, в результате восстановить движение автотранспорта удалось в кратчайший срок. По информации ведомства, на месте работали 15 единиц тяжелой спецтехники, поскольку на проезжую часть дороги сошла земляная и скальная масса в 8 тыс. кубометров, из которой до 100 тонн были камни больших размеров.

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