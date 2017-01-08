П'ятеро людей загинули і 45 постраждали на дорогах України на Різдво

За минулу добу, 7 січня, в результаті ускладнених погодних умов і підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло п'ятеро та травмовано 45 громадян, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

За даними правоохоронців, високий рівень аварійності зберігається у Вінницькій, Кіровоградській та Сумській областях.

Станом на 14:00 рух автотранспорту обмежено в Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях. Обмеження на рух автотранспорту в Миколаївській області, яке діяло з ранку, наразі знято.

Крім того, до середини дня введено обмеження руху вантажних автомобілів у Дніпропетровській, Хмельницькій та Вінницькій областях, при цьому обмеження для вантажівок у Херсонській області, що діяло з ранку, знято.

У Національній поліції також нагадують, що на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.