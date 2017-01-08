Події

15:13 08.01.2017

Дорожні служби забезпечили проїзд низкою доріг в Одеській області, але загальна заборона на рух транспорту в регіоні поки що залишається

Заборона на заборону руху автотранспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування (державного та місцевого значення), введена з 9.00 8 січня в Одеській області, наразі зберігається.

Водночас, як повідомила прес-служба Одеської обласної державної адміністрації, станом на 14.00 дозволено проїзд автодорогами М-05 Київ – Одеса, М-0501 "Об'їзд міста Одеса", М-27 Одеса – Чорноморськ, М-28 Одеса – Південний і Р-70 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші (на ділянці від Одеси до Овідіополя).

Робота з очищення доріг від снігу та снігових заметів триває.

Без електроенергії залишаються 23 населених пункти у 7 районах Одеської області, переважно в Білгород-Дністровському (8), Татарбунарському (7) та Березівському (4).

Як повідомлялося, через негоду в Одеській області з 18.00 7 січня до 9.00 8 січня було заборонено рух автотранспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, крім автодороги М-05 Київ-Одеса.

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