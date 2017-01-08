Другий теракт за день стався в Багдаді, його жертвами стали семеро людей

Щонайменше семеро осіб загинули, понад 10 дістали поранень унаслідок другого за день теракту в Багдаді, повідомляють у неділю західні ЗМІ.

За їх даними, терорист-смертник підірвав себе на ринку в шиїтському районі Баладіят.

Раніше в неділю стало відомо, що 12 людей загинули, 50 дістали поранень унаслдіок вибуху в східній частині Багдада на овочевому базарі в районі, населеному переважно шиїтами. Тоді відповідальність за теракт узяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".